اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالى وسقوط جرحى

الإثنين، 02 يناير 2023 09:40 ص
اصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالى وسقوط جرحى تحطم مروحية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت الشرطة الأسترالية بأن مروحيتين اصطدمتا اليوم الاثنين، فوق أحد شواطئ البلاد، ما أسفر عن إصابة ركاب إحدى المروحيتين.

وحسب موقع روسيا اليوم، تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على جولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.

أغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم. يقع منتزه سي وورلد الترفيهي في مكان قريب من الموقع.

تحطم
 

وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن المسعفين والشرطة في مكان الحادث.

تعد منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحاما في شهر يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا


الشرطة الأسترالية

استراليا

جولد كوست

منتزه سي وورلد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة