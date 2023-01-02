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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات عام 2023

الإثنين، 02 يناير 2023 10:16 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات عام 2023 البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 14627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2616 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 17765 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 6034 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4156 نقطة.

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