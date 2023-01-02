ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.48% بختام تعاملات أولى جلسات عام 2023

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "يجي إكس 30إ" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 18143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.