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إنشاء مركز "أحوال إكسبريس" لاستخراج بطاقة الرقم القومى الفورية

الإثنين، 02 يناير 2023 10:27 ص
إنشاء مركز "أحوال إكسبريس" لاستخراج بطاقة الرقم القومى الفورية مكتب الأحوال المدنية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، قرار اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإنشاء المركز النموذجي "أحوال إكسبريس"، ويكون مقره ديوان القطاع بالعباسية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين، على أن يتم إنتاج البطاقة وتسليمها في حينه، ويتبع الإدارة العامة لشئون المناطق.
 
كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، ويكون مقره ديوان القطاع بالعباسية، لتقديم كافة خدمات القطاع الثبوتية من "بطاقات الرقم القومي، المصدرات المميكنة شهادات " الميلاد ووفاة وزواج وطلاق وقيد عائلي"ترجمة".
 
نص القرار
نص القرار

 

2نص القرار
نص القرار

 

 

بطاقات الرقم القومي

المصدرات المميكنة

الجريدة الرسمية

اللواء طارق صابر

الأحوال المدنية في العباسية

الأحوال المدنية بالعباسية

قادرون باختلاف



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