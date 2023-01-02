اليوم السابع
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الإثنين، 02 يناير 2023 11:14 م
أكرم القصاص
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إمبراطور اليابان يحيي المهنئين بالعام الجديد لأول مرة منذ تفشي كورونا

الإثنين، 02 يناير 2023 10:00 م
إمبراطور اليابان يحيي المهنئين بالعام الجديد لأول مرة منذ تفشي كورونا الإمبراطور ناروهيتو
أ ش أ

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قدم الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان التحية لشعبه صباح اليوم الاثنين في أول خطاب له في رأس السنة الجديدة منذ ثلاث سنوات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


جاء ذلك خلال تقديم الإمبراطور التحية للمهنئين من خلف زجاج على شرفة في القصر الإمبراطوري، برفقته زوجته الإمبراطورة ماساكو، والابنة الوحيدة للزوجين الأميرة إيكو التي حضرت الحدث السنوي لأول مرة، وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية. 


وقال الإمبراطور للمهنئين - وفقا ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "بعد ثلاث سنوات، أنا سعيد جدًا للاحتفال بالعام الجديد معكم جميعا، وآمل أن يكون هذا العام عاما سعيدا وهادئا لكم جميعًا".


ولفتت كيودو إلى أنه كان من المقرر عقد ست جلسات ترحيب خلال اليوم، حيث من المتوقع أن يزور القصر حوالي 9600 شخص تم اختيارهم عن طريق القرعة، موضحة أن القصر استأنف خطاب الإمبراطور في العام الجديد بعدما قررت طوكيو التخفيف بحذر من قواعد تحركات الناس على الرغم من علامات عودة ظهور الفيروس من جديد، حيث يزداد القلق من زيادة الإصابات والوفيات المتعلقة بـ كوفيد-19 مع إقبال المسافرين على وسائل النقل العام خلال عطلة رأس السنة الجديدة.


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