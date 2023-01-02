إصابة 6 أشخاص بكسور فى حادثى سير بطريقي زراعى وصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الاثنين حادثى سير بمركزى النوبارية وإيتاى البارود، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند مدخل كوبرى ايتاى البارود بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفى مركز النوبارية أصيب 3اشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكانت قد قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق المتهم " ح.ج.م" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك فى اتهامه بخطف المجنى عليه بالتحايل والإكراه وحيازة سلاح أبيض للتعدى عليه.

تعود احداث القضية، المقيدة برقم 30052 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور ببلاغ، يفيد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.