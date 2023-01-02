إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

وكالات

أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت بلدة كفر دان وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لإصابة شاب بجروح، ومحاصرة منزل فلسطيني تمهيداً لهدمه .

كما كشف تقرير لمؤسسات حقوقية فلسطينية، الأحد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت خلال عام 2022 المنصرم 7 آلاف فلسطيني بينهم 882 طفلا و172 امرأة من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) فقد صدر التقرير عن أربع مؤسسات فلسطينية هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس.

وبحسب التقرير فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية هو الأعلى مقارنة بالعام الماضي، لا سيما في محافظات الضفة الغربية.