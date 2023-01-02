إحالة سائق لانتحاله صفة أمين شرطة بالطالبية للمحاكمة الجنائية

كتب ــ أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائقا يعمل بإحدى الشركات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه ب انتحال صفة أمين شرطة للهروب من مخالفة مرورية.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، في وقت سابق حبس سائق يعمل بإحدى الشركات الخاصة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة، للهروب من مخالفة مرورية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، القبض على سائق لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لعدم تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه.

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، يفيد ادعاء قائد سيارة أنه يعمل أمين شرطة خلال تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه.

وكشفت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن أن المتهم يعمل سائق بإحدى الشركات، وادعى كونه أمين شرطة معتقدا أنه لن يتم تحرير مخالفة ضده تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.