أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .
كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.
وأعلنت أوكرانيا وصول الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة إلى مستوى غير مسبوق، فيما أكدت روسيا استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية، التي قالت إنها "تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضدها".
وقال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرإينرجو"، فلاديمير كودريتسكي، إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وأضاف كودريتسكي- في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - أن "مستوى الضرر لا سابقة له، من الواضح أن جزءا كبيرا من المنشآت والمواقع قد تعرض للتدمير والتلف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة