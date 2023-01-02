وأضاف كودريتسكي- في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - أن "مستوى الضرر لا سابقة له، من الواضح أن جزءا كبيرا من المنشآت والمواقع قد تعرض للتدمير والتلف.