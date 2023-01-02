أعراض غير واضحة للسكتة الدماغية.. منها الغثيان والزغطة

كتبت ايناس البنا

أعراض السكتة الدماغية ليست فقط متطرفة ولكنها أيضًا مفاجئة جدًا، والمعروفة أيضًا باسم نوبة دماغية، تحدث عندما يمنع شيء ما إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو عندما تنفجر الأوعية الدموية في الدماغ، في كلتا الحالتين، يمكن أن يعاني الشخص المصاب من مرض دائم تلف في الدماغ أو حتى الموت.

في كثير من الأحيان، تكون الأعراض صامتة، وفي أحيان أخرى قد تحصل على أعراض خفية، على الرغم من أنها خطيرة للغاية، ويمكن أن يؤدي الفشل في التعرف على هذه الأعراض إلى التأخير في تلقي الرعاية الطبية والعناية، ما يجعل علاجات السكتة الدماغية الأكثر فاعلية عديمة الفائدة تمامًا.



لذلك، إليك بعض العلامات والأعراض الأقل شهرة التي قد تظهر على الشخص، ويريد الأطباء منك أن تعرفها كإجراء وقائي وفقًا لموقع "healthline".

ضعف عضلات الوجه

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية لديهم عضلات وجه ضعيفة، يحدث هذا عندما تتضرر الأعصاب التي تتحكم في عضلات الوجه، شلل الوجه هو فقدان عضلات في جزء من الوجه بينما لا تزال الأطراف تعمل بشكل مثالي.

الدوخة والغثيان والقيء

الغثيان والقيء المزمن هو أحد أكثر أعراض السكتة الدماغية شيوعًا والتي يتم تجاهلها عند المرضى، السكتة الدماغية التي تحدث في المخيخ تسبب ردود فعل غير طبيعية في الرأس والجزء العلوي من الجسم، مما يؤدي إلى الغثيان.

من الأعراض الأخرى غير الشائعة الدوار والدوخة التي تنجم عن السكتة الدماغية الحادة في جذع الدماغ، نظرًا لأن الصداع شائع ويمكن حتى أن يحدث بسبب الأضواء الساطعة للغاية ، فقد تخطئ المستشفيات في تشخيصها لمرض آخر.

خدر في اليدين

من الأعراض الشائعة الأخرى للسكتة الدماغية ، والتي يتم تجاهلها ، تنميل اليدين والأصابع. قبل السكتة الدماغية ، من المحتمل أن تفقد الإحساس في أحد ذراعيك أو أصابعك، مرة أخرى ، يمكن أن يخطئ الأطباء في تشخيص هذا العرض لأنه شائع في الحالات الأخرى التي تضغط على أعصاب الذراع أو الساق. كلام غير واضح يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية من تداخل في الكلام بسبب شلل الوجه ويفقدون الكثير من السيطرة على عضلات الوجه، ما يؤثر على حركة الفك واللسان.

حركات العين غير المنضبط

التحدي الآخر الذي يواجهه الناجون من السكتات الدماغية هو التحكم في حركات أعينهم وموضعهم، تحدث هذه في الغالب بسبب اضطراب في أجزاء من الدماغ والأعصاب التي تتحكم في العين، مما يتسبب في الوميض والغمز والتحديق اللاإرادي

الفواق المزمن

الفواق مزعجة للغاية ولكن لا ينبغي الاستخفاف به لأنه يمكن أن يكون عرضًا محتملاً للسكتة الدماغية، حسب المايو كلينيك على الرغم من أن الفواق لا يؤدي إلى تفاقم حالتك بعد السكتة الدماغية ، إلا أن الناجين قد يلاحظون ألمًا في الصدر وخدرًا كلما أصيبوا بالفواق.

صداع شديد

بعيدًا عن صداع نصفي والجوع وسوء الرؤية ، حتى السكتة الدماغية الوشيكة يمكن أن تؤدي إلى صداع شديد. إذا كنت تعاني من صداع مزمن أو صداع نصفي ، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية قادمة. السكتة الدماغية هي انسداد الأوعية الدموية في الدماغ ، مما يؤدي إلى حرمان الدماغ من الأكسجين، قد يعاني بعض المرضى من صداع متقطع أو صداع نصفي حتى أثناء شفائهم.