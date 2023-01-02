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آثار القاهرة تؤكد انتظام امتحانات نهاية الترم الأول ومنع التجمعات بنهاية اليوم

الإثنين، 02 يناير 2023 10:31 ص
آثار القاهرة تؤكد انتظام امتحانات نهاية الترم الأول ومنع التجمعات بنهاية اليوم عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية ، والتى انطلقت أمس  الأحد 1/1/2023 أول أيام امتحانات الكلية، حيث أدي طلاب المستوي الثاني بكالوريوس الامتحان من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11.5 صباحا وطلاب المستوي الرابع بكالوريوس الامتحان من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1.5 بعد الظهر.
 
وأوضح الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن جميع الامتحانات بابل شيت مع سؤال مقالي صغير، وقد جرت الامتحانات في أجواء هادئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أمام المباني قبل وبعد الامتحانات طبقا لتعليمات مجلس الجامعة برئاسة ومتابعة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومع متابعة ميدانية وتواجد في اللجان من عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة أعضاء اللجان والموظفين.
 
ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.
 
ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.
 
ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.
 
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لجنة امتحانية

 

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عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

 

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جانب من جولة عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة 

 

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عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

 


جامعة القاهرة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول

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التعليم العالى

اثار القاهرة



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