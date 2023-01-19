6 تحديات صحية مفاجئة بعد سن الـ65.. أبرزها زيادة الوزن

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدى التقدم فى السن إلى مشاكل صحية مع تغير أجسامنا، تصبح أكثر شيوعًا أو أكثر خطورة بعد سن الـ65، وفقا لما نشره موقع webmd.

وفيما يلى بعض الطرق التى يمكن أن يشكل فيها العمر نفسه تحديات صحية.



1 - أنفلونزا عندما يزيد عمرك عن 65 عامًا، لا يكون نظام المناعة لديك قويًا كما كان من قبل، يشكل كبار السن الجزء الأكبر من الأشخاص الذين يموتون أو يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب مشاكل متعلقة بـ عندما يزيد عمرك عن 65 عامًا، لا يكون نظام المناعة لديك قويًا كما كان من قبل، يشكل كبار السن الجزء الأكبر من الأشخاص الذين يموتون أو يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب مشاكل متعلقة بـ الأنفلونزا



2 - التهاب رئوى لقاح الأنفلونزا السنوى أمر لا بد منه إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا، فاسأل طبيبك عن الإصدار عالى الجرعة، والذى يوفر مزيدًا من الحماية.



3 - زيادة الوزن ربما تعلم أن زيادة الوزن أو ربما تعلم أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الحالات، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكرى والسكتة الدماغية، لكن الوزن الزائد يمكن أن يشكل عبئًا أكبر على كبار السن، الحركات اليومية مثل المشي والنهوض تزداد صعوبة، وغالبًا ما تتلازم السمنة والتهاب المفاصل معًا، لذا إذا كان عمرك أزيد من 50 سنة، اسأل طبيبك عن الطرق الذكية لمحاربة زيادة الوزن.



4 - مشاكل النوم تؤثر الشيخوخة أيضًا على النوم والاستيقاظ لدينا يجعلنا ننام فى وقت مبكر من المساء ويوقظنا فى وقت مبكر من الصباح، إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم بعد سن الخمسين، فقد يجعلك ذلك أكثر عرضة لمشاكل الذاكرة والألم والاكتئاب والسقوط الليلى.

5 - مشاكل التغذية تتغير احتياجاتنا الغذائية مع تقدمنا فى العمر، فكثير منا لا يأكلون جيدا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تفتقر الأجسام الأكبر سنًا بسهولة إلى بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية، وتشمل هذه فيتامين ب 12 (نحن لا نمتصه من الأطعمة أيضًا) ؛ الكالسيوم (نحتاج المزيد مع تقدمنا فى العمر) ؛ فيتامين د ( بشرتنا لا تمتصها من الشمس كذلك) ؛ وفيتامين B6 (نحتاجه للحفاظ على خلايا الدم الحمراء صحية وقوية).