اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

6 إجراءات لنقل أثاث منزلك بـ"ونش" أبرزها موافقة الحى

الخميس، 19 يناير 2023 09:00 ص
6 إجراءات لنقل أثاث منزلك بـ"ونش" أبرزها موافقة الحى ونش - أرشيفية
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد الونش من أهم وأفضل الوسائل الحديثة المستخدمة في أعمال رفع الأثاث، كونه الأسرع في تقديم الخدمة بالصورة المناسبة دون إلحاق أى ضرر بالمنقولات، ولكن لا يمكن لمالك الوحدة السكنية أن يستعين به إلا وفق قواعد تنظم تلك العملية، حتى لا تمثل إخلالا بالمسائل القانونية أو بالمرافق أو إضرارا لباقى السكان.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية إجراءات إصدار تصريح عمل للونش:

1- حصول طالب الخدمة على تصريح لاستخدام ونش رفع المنقولات من الحى التابع له.

2- حصول طالب الخدمة على تصريح من إدارة المرور التابع له حتى لا يعرض نفسه للمساءلة ودفع غرامات تعطيل الطريق العام.

3- إتاحة عقد الشقة ورخصة الونش.

4- يستغرق إصدار التصريح من يوم إلى يومين.

5- يصدر التصريح ليوم واحد فقط ويمكن زيادته حسب الحاجة.

6- يتم التقدم للحصول على التصريح من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

جدير بالذكر أن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.


ونش

اصدار ترخيص لونش

خطوات اصدار ترخيص لونش

نقل أثاث المنزل

ونش رفع الأثاث

تراخيص

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة توضح خطوات إصدار تراخيص المحال العامة.. فيديو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:19 م

لو إنت من سكان الجيزة.. تعرف على خطوات إصدار تراخيص المحال العامة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:03 ص

اعرف المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة غير المخالفة ببورسعيد

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:30 ص

تعرف على المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة المخالفة ببورسعيد

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:00 ص

قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:11 م

محافظ القاهرة يتفقد مركز إصدار تراخيص المحلات بحى النزهة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:52 ص

قانون المحال العامة.. تعرف على مراكز إصدار التراخيص

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة