‎أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة.. الأرز بـ12 جنيها والبانيه بـ110

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طرح السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق بنحو 30-40% بمنتجات من إنتاج مزارع الوزارة، حيث يتم بيعها فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات المختلفة دون حلقات وسيطة، تنفيذا لخطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
ويصل عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة إلى 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، تضم جميع أنواع السلع من دواجن ولحوم وأسماك وبقوليات وخضراوات وفاكهة.
وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة:
1- اللحم البلدي 155 جنيهًا.
2- اللحم الضاني 145 جنيهًا.
3- البانيه 110 جنيهًات.
4- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها.
5- البطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا.
6- الأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا.
7- الأرز حبة عريضة 15 جنيهًا.
8- متوفر عبوات من كيلو أرز وحتى 25 كيلو.
9- زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.
10- متوفر جميع الأعسال بأنواعها.
11- متوفر جميع المخللات بأنواعها.
12- متوفر جميع المربات بأنواعها.
13- متوفر الخيار والطماطم والبصل والفلفل العادي والملون.
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