وكيل الأزهر بالإسكندرية يتسلم معهد سموحة النموذجى بعد التطوير

حضر التسليم 4 مهندسين من مشيخة الأزهر ومهندس منطقة الإسكندرية الأزهرية ومدير الشئون القانونية، يأتى ذلك فى إطار تطوير منشآت الأزهر الشريف بالإسكندرية وعلى مستوى المحافظات.

فى سياق آخر، نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرضا يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة ( أنا الراقي بأخلاقى).

وقال رئيس الإدارة المركزية الأزهرى بالإسكندرية، إن المبادرة حققت نجاحا كبيرا وتهدف إلى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحه ربه عز وجل فى كتابة العزيز، وقال (وإنك لعلى خلق عظيم).

وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الإسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والأخلاقية، وتضع منطقة الإسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.