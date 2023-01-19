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وزير الصحة يبحث مع ممثلى صندوق مصر السيادى فرص الاستثمار فى المجال الصحى

الخميس، 19 يناير 2023 09:13 ص
وزير الصحة يبحث مع ممثلى صندوق مصر السيادى فرص الاستثمار فى المجال الصحى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا، مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهشام موسى رئيس الصندوق الفرعي للصحة وصناعة الدواء، لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى المجال الصحي، وذلك بمقر ديوان الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، أكد على أهمية المشاركة المجتمعية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما ينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار لجذب شركات القطاع الخاص للتعاون في ملف الرعاية الصحية، حيث تتبنى الوزارة، استراتيجية متطورة تستهدف التشارك وتبادل الرؤى والخبرات والعمل معًا على وضع رؤية مستقبلية تستهدف رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أكبر تغطية صحية شاملة للمواطن، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمثل ذراعًا أساسيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضًا فرص الاستثمار بقطاع الدواء، والانجازات التي حققتها الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية وخطتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، كما تم مناقشة وضع رؤية مستقبلية للاستثمار بمجال صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضع مصر فى قائمة الدول المتقدمة بمجال الصناعات الطبية.

وأضاف أن الوزير، وجه خلال الاجتماع بضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الدول المتقدمة في ملف الاستثمار الصحي، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح المشروعات الصحية، وإحراز تقدمًا وإنجازًا جديدًا بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها رائدة فى هذا المجال.


الصحة

الصندوق السيادى

فرص الاستثمار

الاستثمار الصحى

الاكتفاء الذاتى من الدواء



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