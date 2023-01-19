وزير الرى: تنفيذ أعمال حماية من السيول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لإستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

قال سويلم أنه ونظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين ، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، و حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن إستدامة مصدر المياه .

وأوضح سويلم أنه إيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء حيث إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنية ونسبة تنفيذ 91 % ، وتنفيذ عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25 %

وفى محافظة البحر الاحمر تم نهو عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية ب 1 و ب 3 وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل الى 214 مليون جنيه ، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 58 %

وفى محافظة مطروح يجرى العمل على تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع 6 متر وعرض 54 متر من أسفل و 5 متر من أعلى ، وذلك بتكلفة ١١ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % ، كما تم نهو إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد .. أوضح الدكتور سويلم أنه قد تم نهو عملية حماية قرى زاويه الجدامى بمركز مغاغه بمحافظة المنيا بتكلفة 32 مليون جنية ، وعملية حماية وادي عبادي 3 ب بمحافظة أسوان بتكلفة 15 مليون جنية ، وأوشكت عملية حماية وادى سنور على الإنتهاء بتكلفة 388 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 97 % ، والتي تتضمن إنشاء 8 بحيرة و 8 حاجز ترابي بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء 4 بحيرات و 3 حاجز ترابي بمخر سيل اطفيح بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بتكلفة 67 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 87 % ، وعملية إنشاء 4 بحيرات و 4 حاجز ترابي و حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة 101 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86 % ، وعملية إنشاء 4 بحيرات و 4 حاجز ترابى و سد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة بتكلفة 26 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80 % ، وعملية إنشاء 3 بحيرات 2 حاجز ترابى بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة بتكلفة 105 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 59 % ، وعملية إنشاء 3 بحيرات و 3 حاجز ترابى و حوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة بتكلفة 109 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 75 % ، وعملية إنشاء 2 سد وعدد (١) حاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه ١٥ مايو بمحافظة القاهرة بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٤٤ % ، وعملية حمايه وادى القصب بعدد (٢) سد ركامى وتدعيم 5 سدود ركاميه قائمة بمحافظة سوهاج بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70 % ، وعملية حمايه عزبة الشيخ سعيد و سد ركامى و حاجز توجيه وقناة تصريف بتكلفة 7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ١٥ % ، وعملية حمايه دير الأمير تادرس و سد ركامى و سد ترابى بمحافظة أسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86 %

وأضاف سويلم أنه إلى جانب هذا الإجراءات بعيد المدى والمتمثلة فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.