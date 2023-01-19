وقال أوستين - خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الالمانية برلين - إنه يشعر بأسف بالغ ازاء تحطم مروحية أوكرانية أمس، ومصرع نحو 14 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكراني في تصديه للعملية العسكرية الروسية والدفاع عن وحدة أراضيه، معربا عن شكره للحكومة الالمانية على كل ما قامت به لتعزيز قوة الدفاع الذاتي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مساهمات المانيا ومساعداتها وتدريبها للقوات الأوكرانية "لا يقدر بثمن".

كما أعرب عن تقديره للدعم القوى الذي تقدمه المانيا والعمليات اللوجيستيه التي تقوم بها للسماح بنقل الجنود والمعدات إلى وعبر المانيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي "ناتو".

ولفت أوستين إلى أنه ونظيره الالماني سيشاركا غدا الجمعة في اجتماع مهم مع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غربي المانيا، حيث سيتم تجديد الالتزام بدعم قدرات الدفاع الذاتي لأوكرانيا طالما استغرق الأمر من وقت.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يناقش اليوم مع بيستوريوس بعض الامور التي سيتم طرحها في اجتماع الغد، إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاخرى المتعلقة بحلف الناتو والعلاقات الثنائية في مجال الدفاع.