وزير الخارجية اللبناني يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملف النازحين السوريين

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بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف ملف النازحين السوريين.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن الجانبين اتفقا على أهمية إيجاد طريقة لحل هذه القضية، موضحة أنه تم البحث في قضايا داخلية أخرى.



على صعيد متصل، التقى بو حبيب سفير أرمينيا لدى لبنان فهاكن أتابكيان الذي طلب دعم وتأييد لبنان لإعادة فتح ممر لاتشين، الذي كانت أذربيجان قد أقفلته مع أرمينيا، ووعد بو حبيب التحدث مع سفير أذربيجان لدى لبنان لمعرفة تفاصيل هذه القضية وتحديد موقف لبنان منها.



يذكر أن وزير الخارجية لم يشارك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور 18 عضوا من بين 24 عضوا.