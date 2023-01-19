وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون فى مجال الزراعة مع وزير المالية والتخطيط بزامبيا

كتبت أسماء أمين

واصلت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لقاءاتها الثنائية لبحث سبل التعاون بين مصر وعدد من الدول وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث التقت وزير المالية والتخطيط بجمهورية زامبيا؛ تسيتومبيكو موسوكوتوان، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر وزامبيا في مجال الزراعة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن علاقات مصر بالدول الأفريقية قوية وراسخة، موضحة أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت زخمًا قويًا في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأن مصر تعتز دائمًا بانتمائها الأفريقي وتسعى إلى التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية.

واستعرضت السعيد جهود مصر في النهوض بقطاع الزراعة، مشيرة إلى أن القطاع يحتل أهمية مزدوجة حيث يُمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يُشكل كذلك إحدى الركائز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والذي يأتي قطاع الزراعة من ضمنها.

كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في قطاع الزراعة، الذي يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد خاصة في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الاستيراد، وتفاقم تحديات سلاسل الإمداد، وهو ما أثر على معظم دول العالم.