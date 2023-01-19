ورشة عمل لرفع كفاءة إدارة التخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بكفر الشيخ

كفر الشخ- محمد سليمان

عقدت ورشة عمل بمركز استدامة للتدريب بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمدة 3 أيام، لرفع كفاءة ادارة التخطيط العمرانى والادارات الهندسية على مستوى المحافظة انطلاقا من دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان وذلك في تقديم الدعم الفنى إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات تم تلبية طلب المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في إطار ضبط منظومة العمران ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تماشياً مع خطة الدولة والرؤية السياسية والتنموية

في اليوم الاول استعرض الدكتور ياسر عبدالحميد حلمى، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، تطوير منظومة اعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران ( منظومة البيانات المكانية ) والتي تشتمل على ثلاثة محاور وهي تدقيق الحصر العمرانى لمواقع التجمعات العمرانية بمحافظات الجمهورية وإنشاء منظومة موحدة لقواعد البيانات الجغرافية لكافة المشروعات وتم إنشاء المنصة التشاركية مع الجهات ذات الصلة.

وذلك من خلال مسارين وهما تطوير آليات عمل حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية على مستوى الجمهورية وكذا تطوير بيئة العمل من خلال إنشاء نظم معلومات لإدارة ومتابعة بيانات قرى وتوابع محافظات الجمهورية، كما تم تدريب السادة الحضور على استخدام المنصة.

وفي اليوم الثاني استعرض المهندس حلمى محمد عيد، رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية عملية إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى وكذا المشكلات المتعلقة بها وكيفية تنفيذ والتعامل مع هذه المخططات ، كما تم مناقشة السياسات والإجراءات المتبعة في مناطق اعادة التخطيط والمناطق الغير مخططه والتي تتمثل في السياسات التشريعية والمالية والفنية والإدارية والتنظيمية.

و استتبع ذلك فتح جلسة نقاش مفتوحة للرد على استفسارات الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني في المجالات المتعلقة بضبط منظومة التخطيط العمرانى بالكامل.

وفي اليوم الثالث استعرض الدكتور أحمد سعد أبو سريع، مدير الادارة المركزية للبنية الأساسية قطاعات البنية الأساسية والتى تشتمل على قطاع التغذية بالمياه والصرف الصحي وقطاع الطرق والنقل والمرور وقطاع الكهرباء والطاقة والغاز وقطاع المساحة والجيوتقنى ، وكيفية تقدير احتياجات البنية الأساسية وأهميتها وعلاقتها بأعمال التخطيط ومستوياتها المختلفة بداية من التخطيط القومي ثم الاقليمي وحتى تخطيط المدن والقرى.

علاوة على عرض المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخريطة المخاطر المقترحة وجهود وزارة الإسكان في مواجهة الكوارث والأزمات مثل السيول.

وانتهت الورشة بثناء المحاضرين على المتدربين وتفاعلهم ، وقامت المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشكر المحاضرين ممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على تلبية دعوة المحافظة وتقديمهم الدعم الفنى للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

واقترح الحضور بتكرار هذه الورشة مرات اخرى لتوضيح الامور الفنية المتعلقة بادارة منظومة العمران وتحقيقاً للمصلحة العامة وبما يؤثر بشكلً ايجابيا على سير العمل وجودة أداء عناصر منظومة العمران على مستوى المحافظة متمثلة في الادارة العامة للتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن.



استمار ورش العمل لمدة 3 ايام



الحضور في ورشة عمل استدامة



الحضور ن الادارات الهندسية



تفاعل بين الحضور



جانب من المحاضرات