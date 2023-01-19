نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: قرار الرئيس يشجع الفلاح على الاهتمام بالمحصول

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال علي رجب نصار، نقيب عام الفلاحين بكفر الشيخ، إن قرار حافز التوريد الإضافي 250 جنيها ليصل سعر إردب القمح 1250 جنيها بدلًا من 1000 جنيه، دعم كبير للمزارعين في كافة أرجاء مصر، وخاصة بكفر الشيخ، لأنهم حريصون على زراعة القمح، فلدينا هذا العام 220 ألف فدان، وهناك أراضي آخر غير محيزة مزروعة بالقمح حوالي 8 آلاف فدان، ليكون نصيب كفر الشيخ، 228 ألف فدان، وتعتبر المحافظة الأكبر على مستوى الجمهورية،ويأتي قرار الرئيس إيجابي للمزارع ويساعدهم في الوقت الحالي، على الاهتمام بزراعات القمح مما يزيد إنتاجية الفدان ل 20 أردب.

أوضح نصار، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين أثار القرار الهامة ونتائجه أنه سيكون هناك توسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح العام القادم، القمح ، مما يوفر للمواطنين وفرة في سلعة استراتيجية استهلاكية، ان شاء الله، وسنكون قادرين على الاكتفاء الذاتي، بدعم القيادة الحكيمة خلال عامين.

وقال نصار، أنه يجب على المزارعين القيام بتوريد القمح بدون قرارات وزارية بعد هذا الدعم الذي وفره الرئيس للمزارع، والتي وضعت الدولة له سعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكداًُ أن النقابة بأعضاءها ستكون متواجدة في جميع مراكز كفر الشيخ لتشجيع الفلاحين على التوريد وتذليل العقبات أمامهم بالوريد بشون وصوامع المحافظة المنتشرة بالمدن .