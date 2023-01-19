نقيب الفلاحين بالبحيرة: قرار الرئيس بزيادة سعر القمح أثلج قلوب المزارعين

يذكر ان الرئيس السيسي قد زار مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية والتقى عدد من المزارعين وقال فى حوار ابوى من القلب: الإيد الشقيانة اللى بسلم عليها.. وتساءل الرئيس: "بتزرعوا أرز ولا لأ؟.. طيب السعر حلو ولا لأ؟"، موجها الحكومة بإزالة جميع المعوقات التى تواجه المزارعين.

وقال الرئيس السيسي: "نحاول معاجلة وتوفير تقاوي كويسة.. ومن مصلحتنا كدولة تجيبوا أحسن إنتاجية سواء في الكمية أو النوع".