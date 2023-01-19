نقيب الفلاحين بالبحيرة: قرار الرئيس بزيادة سعر القمح أثلج قلوب المزارعين

أعرب يسرى النباصى نقيب الفلاحين بالبحيرة عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى اثلج قلوب المزارعين بتوجيهه للحكومة زيادة سعر توريد اردب القمح من ألف إلى 1250 جنيها حتى يقترب من السعر العالمى للقمح.
مضيفا ان قرار الرئيس السيسى جاء تلبية لمطالب جموع المزارعين خلال توصيات مؤتمر القيادات الزراعية الذى عقد مؤخرا بالقاهرة .
وناشد نقيب الفلاحين بالبحيرة جميع المزارعين بالالتزام بتوريد محصول القمح وفقا للضوابط والقرارات الوزارية والوقوف مع الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد اعلن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها وذلك وفقا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما وتحفيزا للمزارعين على مستوى الجمهورية.
يذكر ان الرئيس السيسي قد زار مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية والتقى عدد من المزارعين وقال فى حوار ابوى من القلب: الإيد الشقيانة اللى بسلم عليها.. وتساءل الرئيس: "بتزرعوا أرز ولا لأ؟.. طيب السعر حلو ولا لأ؟"، موجها الحكومة بإزالة جميع المعوقات التى تواجه المزارعين.
وقال الرئيس السيسي: "نحاول معاجلة وتوفير تقاوي كويسة.. ومن مصلحتنا كدولة تجيبوا أحسن إنتاجية سواء في الكمية أو النوع".
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