نادي قضاة مصر.. 10 فبراير ذكرى تأسيس النادى قُبلة وملاذ القضاة

كتب أحمد إسماعيل

تحل ذكرى تأسيس نادى قضاة مصر فى يوم 10 فبراير من كل شهر، حيث تتذكر الأوساط القضائية فى مصر تاريخ ونشأة هذا النادى العريق حيث اجتمع 59 قاضيا من رجال القضاء والنيابة العامة، بمقر محكمة استئناف القاهرة عام 1939، واتفقوا على تأسيسه، وكان الهدف توثيق العلاقات والترابط بين رجال القضاة العالى والنيابة العامة، وتحول النادى مع الأوضاع المحيطة بالبلاد فى هذا التوقيت عمل النادي كستراحة للقضاة يتناقشون فى استقلال القضاة من الاستعمار الانجليزى.

وانتقل النادى فى عام 1950 من مقره المؤقت الى مقره الحالي فى القاهرة بشارع عبد الخالق ثروت وشارع شامبليون، حيث أصبح منارة فى تثقيف القضاة لما يضمه من مكتبة كبيرة زاخرة بالكتب القانونية الهامة، ومع مرور الوقت استطاع النادى أن يعبر عن استقلال القضاة فى الموقف حيث اثبت في كل موقف بأنه المدافع عن القضاة.

وفى10 فبراير عام 2021 قال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين على تأسيسه والعيد السبعين لافتتاح المقر الحالى أن نادي القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم في كل أمورهم، يقف مدافعاً عن مصالحهم بكل وقار والتزام مستمسكاً بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء.