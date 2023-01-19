اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركزى الصف وأطفيح

الخميس، 19 يناير 2023 07:02 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركزى الصف وأطفيح إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر داوود، بداية من طريق 21 حتى شارع الجيش ومشروعات التوسعة والتطوير بشوارع المركز ويوسف السباعي والمعهد الديني، تمهيدا لبدء أعمال الرصف.
 
ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
كما تفقد نائب المحافظ، المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بمدينة الصف وقرية صول بمركز أطفيح، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.
 
ووجه النائب، بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.
 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والشركة المنفذه لأعمال الرصف.
 
وكان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، قد تفقد المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بقرية المنوات بمدينة أبو النمرس، كما تفقد أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بالمدينة بطول 3كم.

منافذ السلع

منافذ السلع في الجيزة

الجيزة

مركز الصف

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين فى الدقى

الخميس، 19 يناير 2023 06:32 م

بدء إنشاء سور بطريق المنطقة الأثرية بسقارة فى البدرشين.. فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 06:09 م

الجيزة تجرى القرعة الثانية لتسكين 91 أسرة من متضررى سيول الديسمى بالصف

الخميس، 19 يناير 2023 04:32 م

القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الإسكندرية بمزايا تأمين صحى واجتماعى

الخميس، 19 يناير 2023 04:10 م

تدريب سيدات البحر الأحمر على مهنة التفصيل ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 19 يناير 2023 03:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة