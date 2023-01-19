وخلال الجلسة الحادية عشر لانتخاب رئيس جديد للبلاد اليوم، قال النائب ملحم خلف في كلمة له أنه سيبقى داخل مجلس النواب مع النائبة نجاة عون صليبا لحين انتخاب رئيس جديد معللا ذلك بأنه التزاك بالمواد الدستورية وانتظاما لها ودفعا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأضاف خلف أنه يشعر بالخجل من نفسه وهو نائب منتخب حينما يطالبه المواطنون بالكهرباء والمياه والخبز وحليب الأطفال، معتبرا أن ما يحدث في المجلس هو مشهد عبثي يتكرر فيه العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.

جدير بالذكر أن النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا ينتميان لكتلة النواب التغييرين في مجلس النواب.

وفشل مجلس النواب اللبنانى اليوم للمرة الحادية عشر في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم عن عدم حصول أي من مرشحي القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخاب والمقدر بـ 86 صوتا، فيما ألغيت الجولة الثانية للتصويت التي يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط، وذلك بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني والمقدر بـ 86 نائبا.

