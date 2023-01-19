موسم الخير.. حصاد قصب السكر بالأقصر وأسوان وقنا والمنيا وسط احتفالات شعبية

المحافظات – أحمد مرعى – عبد الله صلاح – حسن عبد الغفار - صابر سعيد

"يابو اللبايش يا قصب عندنا فرح واتنصب.. جابوا السرير على قدها نزلت تفرج عمها.. قال يا حلاوى شعرها تسلم عيون اللى خطب"، بتلك الكلمات انطلقت أناشيد واحتفالات أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان ببدء موسم حصاد، وتوريد كميات قصب السكر فى كافة أرجاء الجنوب، حيث يقوم أبناء المدن المختلفة بتوريد القصب للمصانع المنتشرة فى المدن المختلفة.

وفى هذا الصدد يقول اللواء عصام الدين البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر، وهي كوم أمبو وإدفو وقوص وأرمنت ونجع حمادي وجرجا ودشنا وأبو قرقاص، حيث إنه مستهدف استلام ما يقرب من 7.7 مليون طن قصب خلال موسم الحصاد الحالي لإنتاج نحو 850 ألف طن سكر، حيث المخصصات المالية لسداد مستحقات المزارعين نحو 8 مليارات و470 مليون جنيه بعد رفع سعر التوريد إلى 1100 جنيه للطن الواحد.

ففى محافظة الأقصر يواصل مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر استقبال كميات محصول قصب السكر من المزارعين بصورة يومية، وذلك عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل ووسائل نقل المحصول المختلفة، حيث نجح المصنع فى استقبال 45 ألف طن قصب على مدار الـ10 أيام الأولى للتوريد فى الموسم الجديد.

وفى أسوان وقف المزارعون فى الأرض يحصدون محصول القصب بعد أن خرجوا من منازلهم فى وقت الفجر وارتدوا "قفازات" تحميهم من أشواك الحصاد لهذا المحصول الذى يبدأ بالأشواك وينتهى بالسكر، وعبر المزارعون عن سعادتهم بقرار الحكومة برفع سعر الطن من 820 جنيها إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36% دعماً من الدولة لمزارعي قصب السكر، وهو الذى يساهم فى تحسين مستوى معيشة المزارعيين، بجانب دعم التطوير الجارى فى زراعة هذا المحصول الهام.

وفى محافظة قنا انطلق موسم القصب بمحافظة قنا لينطلق معه الخير للمزارعين بعد زيادة سعر الطن لـ 1100 جنيه هذا العام، وبسواعد المزارعين بدأت المصانع تستقبل محصول قصب السكر منذ بداية العامة، فتحتوي محافظة قنا على 3 مصانع بقوص جنوب المحافظة ودشنا ونجع حمادي شمال المحافظة ينتجون آلاف الأطنان السكر سنويًا والمشتقات الأخرى التي تنتج عن محصول القصب.

وفى محافظة المنيا رصد "اليوم السابع" من داخل مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تلك القلعة العملاقة التي تنتج كميات كبيرة من السكر التموينى، وهو أحد القلاع الصناعية العملاقة فى محافظة المنيا والذى تم إنشاؤه عام 1869م، ويستهدف عصر 6 آلاف طن قصب فى اليوم، وإجمالى الكمية التي يتم عصرها سنويا نحو 350 ألف طن، حيث تبلغ إجمالى المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة نحو 27 ألف فدان تقريبا، وإجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تموينى.



السكر-بعد-التعبئة-بأسوان



المصنع-من-الداخل-بأسوان



تلقى-كميات-المحصول-فى-أسوان



تنظيف-القصب-بالمزارع



توريد-القصب-لمصنع-سكر-أرمنت-بالأقصر



توريد-قصب-السكر-للمصنع-بالأقصر



توريد-كميات-القصب-بمصنع-سكر-أرمنت



جانب-من-توريد-القصب



جانب-من-وصول-جرارات-القصب-لمصنع-أرمنت



عمليات-العصير-لقصب-السكر-بالمصنع



عمليات-عصير-القصب-قبل-تحويله-لسكر-بالمصنع