ملاحقة أبناء الكتعة.. القبض على المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتنمر بهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهم عدد 3 أحداث.. وبسؤال المجنى عليهم أقروا بما جاء بالتحريات ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.