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مقتل سباك خلال مشاجرة بسبب معاكسة زوجته بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر بحبس المتهم

الخميس، 19 يناير 2023 10:26 ص
مقتل سباك خلال مشاجرة بسبب معاكسة زوجته بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر بحبس المتهم مشاجره - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت جهات التحقيق في شبرا بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل سباك خلال مشاجرة نشبت بينهما، لقيام الأول بمعاكسة زوجة المجني عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه.د، كما طلبت تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المتوفى وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى ناصر العام باستقبال المدعو "وليد. م"، 47 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بـ 4 طعنات خلال مشاجرة مع عاطل أثناء دفاعه عن زوجته لقيام المتهم بمعاكستها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وكشفت التحريات لنشوب مشادة ببن المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة زوجة المجني عليه تطورت الي مشاجرة حيث قام المتهم بطعن المجني عليه فلقي مصرعه في الحال.


 


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