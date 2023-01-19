مصرع مسن صدمه قطار فى أبو قير شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة فيكتوريا شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مصرع مسن، بعد أن دهسه قطار أبو قير أثناء عبوره مزلقان شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمنطقة مزلقان فيكتوريا وتوفى بنطاق المنتزه.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول، رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة مسن 70 عامًا جارى تحديد هويته ومحل سكنة بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت حبس تاجر ملابس ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 17,7 مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الملابس والاكسسوارات وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.