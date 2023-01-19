اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 09:42 م
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مصرع مسنة فى حادث سير بالشرقية

الخميس، 19 يناير 2023 09:20 م
مصرع مسنة فى حادث سير بالشرقية حادث -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث بعد أن دهستها سيارة ملاكى أثناء عبورها طريق" بلبيس- السلام الصحراوى".

 

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى  بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

 

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

 


الشرقية

مصرع مسنة

مستشفي بلبيس المركزى

طريق بلبيس السلام



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