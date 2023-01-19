مصرع مسنة فى حادث سير بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.