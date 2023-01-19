مزارع بالأقصر: نحيى الرئيس السيسى على رفعه سعر توريد القمح وقبله القصب.. فيديو

ويقول جمال عبدالدايم إبراهيم مزارع من مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه يوجه كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للمزارع ففى البداية قرر رفع القصب من 800 جنيه لـ1100 جنيه، بجانب توفير الكيماوى بالجمعيات الزراعية، وبعدها القرار الأخير بزيادة سعر توريد أردب القمح لـ1250 جنيها.

ويضيف جمال عبدالدايم إبراهيم المزارع الإسناوى، لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس يقوم بجهود كبيرة وسط الضغوط التى تمر بها البلاد من حالة الغلاء بالأسعار، فهو يقوم بمجهودات كبيرة لصالح المواطنين فى كل المجالات، وبالخصوص المزارعين الذين تم توفير الملح والكيماوى لهم بالجمعيات الزراعية، ويتم تزويد أسعار التوريد بصورة دورية لدعم كل المزارعين فى الصعيد وحول مصر بأكملها.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادى، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضى 2022 شهد تحقيق رقم قياسى فى الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه فى عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار فى عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة فى تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه فى هذه الفترة.