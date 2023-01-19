محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة طفلة ووجه بإجراء عملية جراحية لها

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفلة سما رامى عبد الفتاح 4 سنوات، من قرية الزهراء ببلطيم، عقب تلقى المحافظ استغاثة لإجراء عملية جراحية لها، لتعرضها لحادث لسقوط بوابة حديدية الخاصة بمنزل أسرة عليها، فأصيبت بكسر فى الحوض والفخد، وحالتها كانت سيئة، وتوجه والدها لاحدى المستشفيات، وكان لابد من نقلها لمستشفى تجرى لها العملية الدقيقة، نظرًا لخطورة حالة الطفلة، وبمجرد تلقى المحافظ الاستغاثة، تواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، الذى رحب باستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي.

ووجه محافظ كفر الشيخ بإجراء العملية الجراحى بمستشفى الجامعة ووضع كافة الإمكانيات الطبية فى خدمتها، موجها الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور طه اسماعل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهرى، مدير عام مستشفيات جامعة كفر الشيخ، والطاقم الطبي,

وزار محافظ كفر الشيخ الطفلة فى قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، واطمـأن على حالتها الصحية، وما قدمته المستشفى من خدمة طبية لها، وقدم لها هدايا، موجها الشكر للطاقم الطبى، وإدارة المستشفى على العناية بحالة الطفلة، وبالمترددين على المستشفى الجامعى، مؤكدًا أن المستشفى الجامعى صرحا طبيا متميزًا، يقدم كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وخاصة الدقيقة، لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجهت أسرة الطفلة الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاستجابته السريعة لإنقاذ الطفلة، وإجراء العملية الجراحية لها.