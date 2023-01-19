محافظ كفر الشيخ يصدر حركة محليات .. اعرف التفاصيل

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 114 لسنة 2023م، بتكليف رؤساء المراكز والمدن بمناصبهم الجديدة على مستوى المحافظة، عقب اعتماد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ، الحركة العامة للمحليات والتي تضمنت نقل وتعيين 125 قيادة في 25 محافظة، إضافة لتكليف رئيس مدينتين جديدين.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ تكليف اللواء حسن صفوت موافي، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء خالد عبد المنعم كشك، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، واللواء علاء محمد علاء يوسف، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والعميد هاني أحمد السيد يوسف، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، واللواء دكتور حاتم محمد عطية الهيدبي، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغريب أحمد علي عارف، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، واللواء محمد عمرو عبد الحفيظ الفداوي، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، واللواء عبد الغفار عبد الرحمن محمد الديب، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة.

كما تضمن القرار تكليف جمال الدين صلاح ساطور، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وعصام فتح الله حامد القصيف، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وائل فرج السيد مرزوق، رئيساً لمدينة برج البرلس، وهيثم محمد عطية محمد، رئيساً لمدينة مصيف بلطيم، وأحمد علي حنفي عيسى، رئيساً لمدينة سيدي غازي، وأحمد عفيفي، رئيسا لمدينة مسير، واللواء أشرف علي بهجت منصور، رئيساً لحي غرب مدينة كفر الشيخ، و خضراوي محمد خضر بسيوني، رئيساً لحي شرق مدينة كفر الشيخ، وأشرف سعد حسن داود، رئيس حي شمال دسوق، وفريد حلمي يوسف علي، رئيس حي جنوب دسوق.