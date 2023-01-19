اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يؤكد على رفع درجة الاستعداد تزامنا مع الاحتفال بعيد الغطاس

الخميس، 19 يناير 2023 02:10 م
محافظ الإسكندرية يؤكد على رفع درجة الاستعداد تزامنا مع الاحتفال بعيد الغطاس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير 

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية تزامنا مع الاحتفال بعيد الغطاس المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي. 
 
وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وكذلك أعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدى بكل حزم لمن يستغل الاحتفالات بعيد الغطاس وعطلة نهاية الأسبوع في البناء المخالف علي الأراضي الزراعية، مؤكدا على تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
 
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال، وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

 


الاسكندرية

عيد الغطاس المجيد

محافظ الاسكندرية

الغطاس



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