محافظ  أسيوط يتابع تنفيذ مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الاجتماع التنسيقي لبدء تنفيذ مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والذي يعد انجازًا جديدًا من انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وبدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي لشرح منظومة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة عرض مشاهد من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ثم قام أعضاء اللجنة الفنية بشرح لمحاور عمل المنظومة وأهمية انشاء مراكز السيطرة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ بالإضافة إلى شرح لأهداف وأهمية إنشاء المنظومة والتي تعد إحدى أكبر المنظومات من هذا النوع في الشرق الأوسط وافريقيا وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على التعاون بين جميع الجهات معًا للتصدى لأى طوارئ أو كوارث وأزمات وتلقي بلاغات المواطنين على رقم موحد لسرعة الاستجابة للطوارئ ،وتتضمن غرف عمليات لعدد من الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف العمليات وتربط الشبكة بين عدد من الجهات والهيئات والمرافق الحيوية التي تتعامل مع الطوارئ والأزمات، مثل: "الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية وتتضمن الشبكة الحفاظ على خصوصية البيانات الخاصة بالمبلغ وتم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين "هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية" ويجرى وضع مخطط زمني للانتهاء من إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة في 15 محافظة أخرى.

وأشاد محافظ أسيوط خلال الاجتماع بأهمية منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية فضلاً عن دعمها لجهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة ،وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي يجرى تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية من خلال الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية معلنًا جاهزية المحافظة في البدء في إنشاء وتجهيز مركز السيطرة الاقليمي بالمحافظة بمقره الذي تم اختياره بديوان عام المحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم لنهو الأعمال في المركز خلال الأشهر القليلة القادمة ليدخل العمل داخل منظومة الشبكة الوطنية ،ويقدم خدماته لكافة محافظات الصعيد ويساهم في تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ لسرعة تنفيذ المركز بالمحافظة ،وتجهيزه وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المحددة وذلك تحت الإشراف المباشر من قيادات المحافظة ودعمه المستمر للمشروع وتسهيل كافة الاجراءات.