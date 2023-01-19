مجلس الدراسات العليا يعلن فتح باب التقدم بالفصل الدراسى الثانى طبقا للوائح

قدم الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، الشكر لوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، على مجهوداتهم ومتابعاتهم في حسن انتظام امتحانات الدراسات العليا، التي تشمل الطلاب والباحثين بالدكتوراه والماجستير والدبلوم بكافة التخصصات بكليات الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا الذي عُقد برئاسته، وبحضور الوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديرى الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، أعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور عصام فرحات عن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 خلال المواعيد التي تحددها كل كلية وطبقاً للوائحها المنظمة.

كما ناقش المجلس انتهاء مدة التسجيل للطلاب والباحثين بالدراسات العليا لمن تجاوز السبع سنوات للحصول علي درجة الماجستير، والثمان سنوات للدكتوراه، بناءً على القرارات المنظمة والمدد القانونية الحاكمة، واسترشاداً بالتقارير النصف السنوية التي تصدر من مشرفي الباحثين.

كما وافق المجلس على بعض اللوائح الفنية للمجلات العلمية الصادرة عن كليات الجامعة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة المالية والإدارية الموحدة للمجلات العلمية التي يتم إقرارها من قبل لجنة الجامعية المعنية في هذا الشأن.

كما أكد المجلس على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن إلغاء عقد الدورات التدريبية للترقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومناقشات الرسائل العلمية بكافة أعضائها اونلاين والعودة إلى الحضور المباشر.