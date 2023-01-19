"لم أر الشمس منذ 6 سنوات".. اعرف رسالة إمبراطور المخدرات إل تشابو" لرئيس المكسيك

فاطمة شوقى

بعث امبراطور المخدرات المكسيكى ، "إل تشابو" جوزمان، الذى يقضى فترة عقوبة مدى الحياة فى سجن شديد الحراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الرئيس المكسيكى، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال فيها إنه يريد أن يعود للسجن فى المكسيك لأنه لم ير الشمس منذ 6 سنوات.

وقالت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية إن محامى التشابو ، خوسيه ريفوخيو رودريجيز قال إن مولكه أخبره عن الظروف التى يعيش فيها فى سجن أمريكى ، وطلب منه أن ينقل الرسالة الى الرئيس المكسيكى وهى تتضمن مراجعة إمكانية عودته الى سجن مكسيكى، لأنه فى حالة تعذيب نفسى ومعزول تماما فى زنزانته، وأنه لم ير الشمس منذ حوالى 6 سنوات.

وقال الرئيس المكسيكى إنه يجب أن ننظر ونراجع الأمر عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ، فالحق فى الحياة حق كل إنسان.

أما بالنسبة لوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد ، فقد استبعد تلبية طلب التشابو ، وقال لا توجد فرصة لإعادة جوزمان إلى وطنه أثناء قضاء عقوبة في الولايات المتحدة.

كان "التشابو" زعيم سينالوا كارتل ، وهي إحدى أكثر المنظمات عنفًا في المكسيك التي تُنسب إليها عشرات الآلاف من جرائم القتل في البلاد في العقدين الماضيين.

وكان قال التشابو فى رسالته "أخذوني إلى روضة للأطفال يبلغ عرضها 2 مترًا وطولها 2.5 مترًا مرة واحدة في الأسبوع، بحد أقصى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين، ولكنها ضيقة ولا يدخل فيها ضوء الشمس.

وأشار التشابو فى رسالته إلى أنه كان يعانى من آلام فى الاسنان ، وبدلا من معالجتها ، قاموا بإزالتها نهائيا"، كما يشكو من أن "الطعام رديء الجودة" وأنه لا يُسمح له بالتواصل مع زملائه الآخرين أو التحدث باللغة الإسبانية ، وهي اللغة الوحيدة التي يعرفها.

وأوضح رودريجيز: "لديه تلفاز ، لكن بما أنه لا يتحدث الإنجليزية ، يقول إنه لا يملك سوى قناتين فقط باللغة الإسبانية .. أراها بمثابة استغاثة لشخص يمشي في البحر ويرى قطعة من الخشب يتمسك بها، بسبب اليأس الذي يشعر به في الولايات المتحدة ولأنه يتألم من محاكمة لم تكن فيها إجراءات قانونية واجبة ، على الرغم من الحكم عليه ، إلا أنه لا يزال يتمتع بالكرامة وحقوق الإنسان".

وأضاف رودريجيز: "من الناحية القانونية ، تسمح لنا معاهدة [التسليم بين المكسيك والولايات المتحدة] بالعودة ، لأنه في المكسيك أمامه إجراءات جنائية معلقة".

وظهرت خطورة وجود "إل تشابو" في السجون المكسيكية بعد أن نجح في الهروب مرتين (2001 و 2014) من سجون ذات حراسة مشددة.