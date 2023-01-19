اليوم السابع
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قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ اليوم عملها بالكشف على أهالى قرى شلاتين

الخميس، 19 يناير 2023 08:00 ص
قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ اليوم عملها بالكشف على أهالى قرى شلاتين قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق، اليوم الخميس، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، للكشف الطبى على أهالى القرى التابعة لمدينة شلاتين، بعد الانتهاء من الكشف الطبى لمدة يومين على أهالى مدينة حلايب.
 
وتستغرق القوافل العلاجية، والتى تضم عددا كبيرا من التخصصات مدة يومين بقرى مرسى حميرة وحدربة، ومرسى حميرة.
 
وتستغرق القوافل العلاجية يومي 19 و20 من الشهر الجارى، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسى علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.
 
وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال يناير الجارى بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير يوم 11 يناير الجارى، ثم انتقلت إلى قرية المستعمرة بمدينة القصير أيضا بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي قرية الحمروين شمال مدينة القصير والتي استغرقت فيها مدة يومين.
 
واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها فى قرى جنوب البحر الأحمر، حيث وصلت عقب قرية المستعمرة إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب في جنوب المحافظة، ثم انطلق أمس وأول أمس للكشف الطبي على أهالي حلايب واليوم لقرى شلاتين.

 


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