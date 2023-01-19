أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسى اليمنى اللواء عيدروس الزبيدى بالعلاقات الأخوية المتينة بين اليمن
ومصر، والدور المحورى لمصر في دعم جهود إحلال السلام في بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم /الخميس/، سفير مصر لدى اليمن أحمد فاروق، حيث أعرب عن تهانيه للقيادة المصرية بنجاح مصر باستضافة مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن النجاح الباهر الذي سجلته مصر في استضافتها للمؤتمر يعكس ثقلها وحضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في الجوانب الأمنية وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لإحلال السلام في البلاد.
من جانبه، جدد السفير أحمد فاروق موقف مصر الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومساندة الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب، وإحلال السلام.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أن الصراع فى اليمن لن ينتهى إلا من خلال تسوية سياسية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في جلسة بمنتدى (دافوس) شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أمس الأربعاء، إن :"الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".
وأضاف :"نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مشددا على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قال في جلسة بمنتدي دافوس، إن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً"، وأكمل وزير الخارجية السعودي أن "اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام".
وأضاف أن السعودية تساند التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقوداً، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".
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