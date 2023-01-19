عرض سائق سيارة نقل بالقاهرة على جهات التحقيق لتسببه فى وفاة مواطن

كتب أحمد عبد الهادى

عرضت الأجهزة الأمنية سائق سيارة نقل بالقاهرة على جهات التحقيق، بعد قيامه بصدم شخص مجهول محدثًا إصابته ووفاته، أثناء نقله إلى المستشفى.

وكلفت جهات التحقيق الطب الشرعى بإعداد تقرير بحالة المجنى عليه والتصريح بدفن الجثة فور التوصل إلى هويتها.

وكانت جهود أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى "مجهول الهوية" مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.