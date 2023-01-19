ضبط مكتبة لبيع وتوزيع الكتب الدراسية دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية فى ضبط مكتبة بالقاهرة لبيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (23480) كتابا تعليميا خارجيا لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.