ضبط عدد من قضايا السرقة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية محمل عليها غطاء حديدى خاص بغرفة إتصالات يزن حوالى 500 كيلو جرام قاموا بسرقته من إحدى غرف الإتصالات الكائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "الخلع" ، وأضافوا بأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فيه بالبيع لأحد تجار الخردة.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصان - لأحدهما معلومات جنائية "يحملان جنسية إحدى الدول")، وبحوزتهما (2 هاتف محمول) حال قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين عقب إفتعالهما مشاجرة معه للإستيلاء على هاتفه المحمول ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف الثانى المضبوط بحوزتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم بأسلوب "إفتعال مشاجرة" وأقرا بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أحد الأشخاص بذات الأسلوب وضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة دراجات نارية ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمخزن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، وإتهموهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية – لها معلومات جنائية) ، وبحوزتها (2 كارت فيزا منسوب صدورهما لأحد البنوك) ، وبمناقشتها عن مصدر تلك المضبوطات، إعترفت بأنهما من متحصلات وقائع سرقة وأقرت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة (كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى بنطاق محافظة الغربية) ، عقب التظاهر بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى ، وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى)، وقد أمكن التوصل إلى إحدى ضحاياها (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبإستدعائها تعرفت على (كارت الفيزا)، وإتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.