ضبط شركة سياحية بدون ترخيص فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط ( موظفة بإحدى الشركات "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة البحيرة) لقيامها بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ( 2 دفتر إيصال إستلام نقدية – دفتر بيانات للرحلات بإسم الشركة المشار إليها – 6 صور لعرض برامج رحلات داخل البلاد – عروض لرحلات خارج البلاد – مجموعة من الكروت الدعائية بإسم الشركة – 3 جوازات سفر لبعض المواطنين) وبمواجهتها أقرت بمزاولتها النشاط السياحى "بدون ترخيص"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.