اليوم السابع
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ضبط شركة سياحية بدون ترخيص فى البحيرة

الخميس، 19 يناير 2023 11:23 ص
ضبط شركة سياحية بدون ترخيص فى البحيرة أرشيفية - حمله امنيه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط ( موظفة بإحدى الشركات "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة البحيرة) لقيامها بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.
 
وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ( 2 دفتر إيصال إستلام نقدية – دفتر بيانات للرحلات بإسم الشركة المشار إليها – 6 صور لعرض برامج رحلات داخل البلاد – عروض لرحلات خارج البلاد – مجموعة من الكروت الدعائية بإسم الشركة – 3 جوازات سفر لبعض المواطنين) وبمواجهتها أقرت بمزاولتها النشاط السياحى "بدون ترخيص"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

شرطة السياحة

النشاط السياحي

بدون ترخيص

شركات سياحة



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