ضبط المتهم بتزوير الشهادات الجامعية والكارنيهات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة ميت غمر) خلال قيامه بإنهاء إجراءات تراخيص المركبات لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم ، وبحوزته (كارنيه مزور بإسمة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - صورة من بطاقة الرقم القومى مُثبت بها المهنة بذات الجهة).

بمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.. وتحصله على الكارنيه "المزور" من أحد الأشخاص.

كما أمكن ضبط وإستهداف القائم على تزوير الكارنيه "المضبوط" (أحد الأشخاص " صاحب شركة دعاية وإعلان" - مقيم دائرة مركز شرطة ميت غمر) ، بأحد المحال يتخذه مقر للشركة المشار إليها ، وعُثر بداخله على مجموعة من الكارنيهات والمطبوعات منها (كارنيهات ومحررات رسمية مزورة منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - شهادة تخرج منسوبة لإحدى الجامعات الحكومية - جهاز كتابة بالليزر - طابعة ليزر - 2 جهاز كمبيوتر - الأدوات المستخدمة فـى التزوير)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.