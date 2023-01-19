صيانة وتجديد 104 أعمدة إنارة فى طريق مصر أسيوط بمدينة البدرشين.. صور

كتبت - مرام محمد

بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، أعمال صيانة وتجديد أعمدة الإنارة بطريق مصر أسيوط بمدينة البدرشين، لرفع كفاءتها وإعادة طلائها حفاظا عليها من آثار العوامل الجوية، ضمن خطة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت أعمال التطوير بطريق مصر أسيوط، تكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، حيث تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة 104 عامودا كهربائيا، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 / 2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تواصل من خلال مديرية الطرق أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بمركز ومدينة البدرشين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ويشهد مركز البدرشين، أعمال رصف وتطوير شامل لـ5 شوارع هامة، وهي شوارع الجمهورية، وصيدناوى، والمستشفى، والإدارة الصحية، وعباس عناني، تشمل أعمال تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.



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