ففي صحيفة الأنباء وتحت عنوان " أبوظبي تستضيف قمة «الازدهار والاستقرار في المنطقة»" قالت الصحيفة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات استضاف لقاء أخويا تشاوريا مع كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي .

وفي صحيفة الراي، وتحت عنوان " قمة أبو ظبي: احترام قواعد السيادة ووقف التدخلات " ذكرت الصحيفة أن قادة دول التعاون الخليجي ومصر والأردن أكدوا أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتحت عنوان " لقاء أبو ظبي يدعو للتنسيق في مواجهة التحولات " قات صحيفة الجريدة الكويتية إن هدف اللقاء الذي عقد تحت عنوان «الازدهار والاستقرار في المنطقة»، هو «ترسيخ التعاون وتعميقه عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي»، مضيفة أن المشاركين استعرضوا «التحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنيا واقتصاديا» وأكدوا حرصهم على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية تحت عنوان " رئيس الإمارات استضاف لقاء تشاوريا مع قادة البحرين وعمان وقطر والأردن ومصر" أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في ختام اجتماع قمة أبوظبي عن رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.