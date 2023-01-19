شروط وسن التقدم للمدارس المصرية اليابانية العام الدراسى المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وسن القبول بالصفوف الأولى بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل كالتالى:-
- سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال مارس وأبريل المقبلين.
- المستوى الأول لرياض الاطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.
- المستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.
- الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.
- قبول المتقدمين وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل.
- يتم التقديم إلكترونيا على بوابة المدارس.
- يتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023.
- لا تقدم المدارس المصرية اليابانية خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات.
- الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر.
- صورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.
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