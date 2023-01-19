شروط وسن التقدم للمدارس المصرية اليابانية العام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وسن القبول بالصفوف الأولى بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل كالتالى:-

- سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال مارس وأبريل المقبلين.

- المستوى الأول لرياض الاطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.

- المستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.

- الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

- قبول المتقدمين وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل.

- يتم التقديم إلكترونيا على بوابة المدارس.

- يتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023.

- لا تقدم المدارس المصرية اليابانية خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات.

- الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر.

- صورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الاطفال سن القبول يبدأ من 4 سن أن حتى 5 سنوات عدا يوم والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثالث الابتدائى يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وأوضحت أن القبول سيتم وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل، ويتم التقديم إلكترونيا على بوابة المدارس، ويتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات للطلاب.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وصورة بطاقة ولى الأمر سارية، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.