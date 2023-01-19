شبورة مائية على معظم قرى ومدن المنوفية 

شهدت مدن وقرى المنوفية شبورة مائية كثيفة على معظم الأنحاء خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور المنوفية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية علي تلك الطرق منها لوقوع حوادث، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتتوقع هيئة الارصاد الجويه أن يشهد اليوم الخميس طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.