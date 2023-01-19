اليوم السابع
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شبورة تغطى طرق ومحاور القليوبية والمرور يناشد توخى الحذر أثناء القيادة

الخميس، 19 يناير 2023 09:33 ص
شبورة تغطى طرق ومحاور القليوبية والمرور يناشد توخى الحذر أثناء القيادة شبورة مائية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدن وقرى القليوبية شبورة متوسطة إلي كثيفة ببعض الأنحاء خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور القليوبية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية علي تلك الطرق منها لوقوع حوادث.
 
وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
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